Лозінський ще дзвонив до СБУ – Наливайченко

Колишній народний депутат Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ поки що не зателефонував до Служби безпеки України на особисту пропозицію голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА з метою забезпечення своєї безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Наша пропозиція залишається у силі. Ми хочемо цього громадянина України доставити безпечно до слідчого Генпрокуратури», - зауважив голова СБУ і додав, що поки що оголошений у міжнародний розшук за підозрою у насильницькій смерті жителя Кіровоградщини В.ЛОЗІНСЬКИЙ до спецслужби не телефонував.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що СБУ гарантує В.ЛОЗІНСЬКОМУ надання охорони, якщо він добровільно з’явиться до Генпрокуратури, зателефонувавши перед цим до СБУ.

«Я звертаюся до пана ЛОЗІНСЬКОГО, я знаю, він мене почує, що ми гарантуємо конфіденційність і безпеку для того, щоб він прибув до слідчого в Генпрокуратуру. На сьогодні для нього виділена окрема телефонна лінія: 8-067-244-00-58. Я гарантую, що «Альфа» забезпечить безпеку, що він безперешкодно прибуде до слідчого. Друге. Ті люди, які перешкоджають йому, прибуттю цього громадянина України до слідчого, вони будуть нейтралізовані. Тому хай зателефонує та далі ми гарантуємо йому і безпеку, і його права у спілкуванні зі слідчим», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.