У вибуху на шахті в Макіївці винен людський чинник

У виникненні вибуху повітро-метанової суміші на шахті імені Кірова в Макіївці «мав місце» людський чинник.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра вугільної промисловості України Юрій ГРЯДУЩИЙ заявив 25 серпня журналістам у Макіївці на шахті імені Кирова.

«Людський чинник мав місце. Монтажні роботи не спровокували вибуху, вони просто там велися. Коли ми дізнаємося, в якому місці конкретно, на якому пускачі або ще десь сталася іскра, хто там робив, що там робив, ми за нарядами побачимо, і скажемо, що тут сталося і чому», - пояснив Ю.ГРЯДУЩИЙ.

Він нагадав, що раніше експертна комісія змогла піти й обстежити, за припущенням, місце вибуху, але виникають «вже теоретичні, дискусійні питання, які, як правило, завжди виникають в таких ситуаціях». «Швидше за все, це сталося на розподільному пункті, на тій виробці, яке сполучає розрізну піч і цю виробку, яка зруйнована. Завтра матимемо рішення експертів», - сказав заступник міністра.

Ю.ГРЯДУЩИЙ відзначив, що існуюча сучасна система безпеки ще не була змонтована в цій вугільній лаві, вона тільки готувалася до запуску: «Сучасна система безпеки встановлена на діючих лавах. Ця лава не була діючою, вона ще не була змонтована, вона була тільки-тільки підготовлена гірничими роботами. Виробка, де це відбулося, – це виробка ще недіючої лави».

Ю.ГРЯДУЩИЙ наголосив, що відповідального за аварію на шахті повинна назвати урядова комісії, в обов`язки якої це входить.

«Хто нестиме відповідальність - вирішуватиме урядова комісія після того, як буде оприлюднено рішення експертної комісії», - підсумував заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, о 14.20 23 серпня в Макіївці на шахті імені С.Кірова на горизонті 190 метрів після проведення планового реверсування вентиляційного струменя у виробках відбулися викиди вугілля й газу. Загалом під землею перебували 355 гірників, на аварійній ділянці – 12.

У результаті викиду вугілля загинули вісім гірників. Упродовж 23-25 серпня з травмами і отруєнням метановим і чадним газом у лікарні було госпіталізовано 19 гірників.

Створено комісію з розслідування причин аварії.

За попередніми даними Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці й гірського нагляду, причиною аварії на шахті імені Кірова стало невиконання керівництвом підприємства в повному обсягу вимог Інструкції з проведення реверсування вентиляційного струменя.