Суд взяв під арешт колишнього офіцера СБУ Крижанівського

Печерський районний суд Києва 28 серпня за поданням Генеральної прокуратури обрав міру запобіжного заходу колишньому офіцеру СБУ Валентину КРИЖАНІВСЬКОГО - тримання під вартою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Згідно рішенням суду, В.КРИЖАНІВСЬКИЙ перебуватиме під арештом два місяці.

Як повідомляв УНІАН, В.КРИЖАНІВСЬКИЙ звинувачується у використанні підроблених документів з метою реалізації цирконію та гафнію, конфіскованих в рамках розслідування іншої кримінальної справи, що призвело до недоотримання державним бюджетом України значних грошових коштів. Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем» та ч. 4 ст. 189 «Вимагання» Кримінального кодексу України.

В.КРИЖАНІВСЬКИЙ майже чотири роки перебував у розшуку.

26 серпня 2009 року він прийшов до Генпрокуратури разом зі своїм адвокатом, де і був затриманий.