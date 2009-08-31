Суд взяв під арешт колишнього офіцера СБУ Крижанівського
За поданням Генеральної прокуратури
Печерський районний суд Києва 28 серпня за поданням Генеральної прокуратури обрав міру запобіжного заходу колишньому офіцеру СБУ Валентину КРИЖАНІВСЬКОГО - тримання під вартою.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.
Згідно рішенням суду, В.КРИЖАНІВСЬКИЙ перебуватиме під арештом два місяці.
Як повідомляв УНІАН, В.КРИЖАНІВСЬКИЙ звинувачується у використанні підроблених документів з метою реалізації цирконію та гафнію, конфіскованих в рамках розслідування іншої кримінальної справи, що призвело до недоотримання державним бюджетом України значних грошових коштів. Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем» та ч. 4 ст. 189 «Вимагання» Кримінального кодексу України.
В.КРИЖАНІВСЬКИЙ майже чотири роки перебував у розшуку.
26 серпня 2009 року він прийшов до Генпрокуратури разом зі своїм адвокатом, де і був затриманий.