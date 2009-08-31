В Інтерполі не виключають, що Лозінський перебуває в Ізраїлі

В українському бюро Інтерполу не виключають, що колишній народний депутат Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ може ще знаходитися на території Ізраїлю.

Про це в інтерв`ю ”Газете по-киевски” (від 31 серпня) заявив начальник бюро Інтерполу Василь НЕВОЛЯ.

Відповідаючи на запитання, чи отримано вже відповідь з Ізраїлю на запит української сторони, він сказав: ”Інформація є, але розголошувати її вважаю передчасним. Категорично сказати, що ЛОЗІНСЬКОГО немає в Ізраїлі – не можна”.

Також В.НЕВОЛЯ завірив, що пасинок бізнесмена Дмитра ФІРТАША Сергій КАЛИНОВСЬКИЙ, що скоїв ДТП із смертельним результатом, залишається в міжнародному розшуку, і його шукають дуже активно. ”Але той факт, що він в розшуку, ще не означає, що підозрюваний зачаївся в якомусь одному місці і нікуди не їздить. Якщо КАЛИНОВСКОГО буде десь локалізовано, ми обов`язково скажемо, що це за країна”, - сказав начальник бюро Інтерполу.