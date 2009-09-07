Суд скасував рішення Київради про виділення забудовнику землі

За сприяння столичної прокуратури суд скасував рішення Київради про виділення земельної ділянки, на якій розміщені дитячий та спортивний майданчики, під будівництво офісного центру.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, постановою столичного апеляційного господарського суду від 3 вересня поточного року у повному обсязі задоволено вимоги прокурора за позовом щодо скасування рішення Київради про передачу для будівництва земельної ділянки на вул. Щекавицькій, 25. Зазначеним рішенням №635/3211 від 7 липня 2005 року ТОВ «Бізнес-Актив» було передано 0,17 га для будівництва та експлуатації офісного центру із вбудованими торговельними приміщеннями.

На цій ділянці фактично розміщені дитячий та спортивний майданчики. Тому мешканці будинків по вул. Щекавицькій та Межигірській звернулися до столичної прокуратури, яка провела перевірку законності рішення Київради та, пройшовши кілька судових інстанцій, домоглася його скасування.