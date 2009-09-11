Президент просить перевірити інформацію про рейдерську атаку на “Таврію”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звертає увагу генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА на необхідність ретельної перевірки інформації про спробу рейдерської атаки на ВАТ “Агропромислова фірма “Таврія” у м.Нова Каховка Херсонської області.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, у листі до генпрокурора глава держави зазначив: останнім часом у ЗМІ, зверненнях юридичних осіб і громадян подається інформація про факти рейдерського захоплення об`єктів власності - йдеться насамперед про діяльність “окремих груп та юридичних осіб, які незаконно привласнюють чуже майно (у тому числі шахрайський шляхом через незаконні судові рішення, за сприяння корумпованих працівників правоохоронних, контрольних та інших органів держвлади)”.

Підтвердженням тому, зауважив В.ЮЩЕНКО, є зухвала спроба рейдерського захоплення майнового комплексу ВАТ “Агропромислова фірма “Таврія”. За інформацією МВС, йдеться у листі Президента, ввечері 3 вересня у Новій Каховці близько 170 осіб намагалися проникнути до адміністративного приміщення зазначеного товариства. Під час сутички між прибулими і працівниками агропромислової фірми та місцевими жителями 39 осіб отримали тілесні ушкодження і були доставлені до лікарні.

“Зважаючи на особливу резонансність події, прошу невідкладно перевірити зазначені факти. За наявності достатніх підстав прийняти рішення в порядку, передбаченому ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України, та про результати поінформувати особисто до 15 вересня 2009 року”, - наголошує Президент у листі до генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 3 вересня група невідомих намагалася штурмом захопити адміністративну будівлю заводу ВАТ “Агропромислова фірма “Таврія”.

До адмінбудинку заводу під`їхали три автобуси з невідомими в кількості майже 170 осіб, вдягнутими в чорну уніформу та екіпіровані спецзасобами, зокрема щитами, касками, бронежилетами, гумовими палицями і балонами з газом “Терен”, “Кобра-1С”. Ці люди вдалися до спроби штурму адмінбудівлі.

На захист заводу виступили його співробітники та місцеві жителі, в цілому близько 1 тис. осіб.

Внаслідок зіткнень 5 осіб з вогнепальними пораненнями було доставлено в міську лікарню. Туди ж було доставили 34 чоловік з іншими травмами. Міліція затримала 169 осіб.

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом захоплення адміністративних та інших будівель заводу.

4 вересня мер Нової Каховки Володимир КОВАЛЕНКО заявив, що спроба захоплення “Таврії” була пов`язана зі вступом на посаду нового директора.