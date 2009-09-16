До КС надійшло подання Президента щодо держпідприємства «Південь»

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Президента України щодо відповідності конституційності розпорядження Кабінету міністрів України “Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства «Південь» до сфери управління Держкомпідприємництва» від 17 червня 2009 року № 683-р.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, згідно з Регламентом КС, подання передано на вивчення в Секретаріат суду.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Президент своїм указом зупинив дію розпорядження Кабміну «Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства «Південь» до сфери управління Держкомпідприємництва».

Згідно з розпорядженням Кабміну, «Південь» (смт. Авангард Овідіопольського району Одеської області) передавався із сфери управління Міністерства оборони України до сфери управління Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

В указі Президент зазначив, що це рішення було прийнято без участі Міністерства оборони України в порушення законодавства.