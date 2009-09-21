У Ющенка нагадли ВР щодо законопроекту про гральний бізнес

Секретаріат Президента України просить парламент звернутись до уряду з проханням прискорити розробку та внесення законопроекту, що стосується діяльності гральних закладів у спеціально відведених зонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив постійний представник Президента у ВР Ігор ПОПОВ на засіданні Погоджувальної ради лідер фракцій і комітетів парламенту.

За його словами, з ухваленням закону щодо заборони гральних закладів весь гральний бізнес перейшов у тінь. Він зауважив, що це не влаштовує як самих підприємців, які займаються гральним бізнесом, так і осіб, які, незважаючи на заборону, все одно продовжують грати в азартні ігри.

І.ПОПОВ нагадав, що законом про заборону грального бізнесу передбачено протягом трьох місяців з моменту набуття ним чинності внесення урядом на розгляд ВР законопроекту щодо роботи гральних закладів у спеціально відведених зонах.

При цьому він зауважив, що термін розробки цього законопроекту спливає цього тижня, але уряд досі не розглядав цей законопроект на своїх засіданнях.

«Звичайно, це не наші повноваження нагадувати, але можливо, Верховна Рада могла б актуалізувати це питання, тому що станом на сьогодні Кабмін не розглядав цей законопроект, і ще є час укластися у відведені терміни і навести лад в цьому питанні», - сказав І.ПОПОВ.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня.

Цей закон діє до ухвалення спеціального законодавства, яке передбачає право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних зонах.

Кабінет міністрів України впродовж трьох місяців із дня набуття чинності цього закону зобов`язаний був розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект про діяльність з організації та проведення азартних ігор у спеціально відведених для цього гральних зонах.

13 липня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО визнала, що законодавча заборона грального бізнесу призвела до тінізації цієї сфери діяльності.