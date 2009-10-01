КС заборонив Тимошенко продавати шахти на аукціонах

Конституційний Суд України визнав неконституційним положення постанови Кабінету міністрів від 2 квітня 2009 року «Про запобігання кризовим явищам у вугільній промисловості», яким передбачався продаж 99 державних шахт на аукціонах.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд ухвалив на своєму засіданні у четвер, 1 жовтня.

Згідно із сьогоднішнім рішенням Конституційного Суду, зокрема, такими, що не відповідають положенням Конституції, визначено пункти 1-4 постанови.

Нагадаємо, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до КС з поданням щодо конституційності постанови Кабінету міністрів „Про запобігання кризовим явищам у вугільній промисловості“ (справа про відчуження майна державних вугледобувних підприємств).

Постановою уряд затвердив перелік вугледобувних підприємств, майно яких підлягає продажу в 2009 році на відкритому аукціоні, і вирішив ряд питань, пов`язаних із забезпеченням продажу такого майна.

На думку глави держави, видавши цю постанову, Кабмін перебрав на себе повноваження Верховної Ради України, оскільки затвердження переліку об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, віднесено до повноважень парламенту.

Як пояснив сьогодні на прес-конференції після засідання КС суддя-доповідач у справі Павло ТКАЧУК, під час дослідження матеріалів справи суд дійшов висновку, що Кабінет міністрів перевищив свої повноваження щодо управління об`єктами держвласності. Зокрема, постанова КМУ, зазначив суддя, передбачає відчуження структурних підрозділів вугледобувних підприємств як цілісних майнових комплексів. При цьому закріплена постановою форма відчуження не є приватизацією в розумінні Закону України «Про приватизацію державного майна».

«У постанові, по суті, закріплено звичайне відчуження майна, яке виключає можливість отримання працівниками шахт гарантованих законодавством пільг щодо першочергового придбання акцій, соціального захисту при звільненні тощо», - зазначив суддя.

Крім того, за словами П.ТКАЧУКА, постанова також передбачала перерахування коштів від реалізації майнових комплексів не до Державного бюджету України, а до спеціального фонду Мінвуглепрому, що також суперечить чинному законодавству.

Таким чином, зазначив П.ТКАЧУК, видавши цю постанову, уряд порушив пункт 5 ст. 116 і ч. 2 ст. 19 Конституції України в частині повноважень Кабміну щодо управління об`єктами держвласності.

П.ТКАЧУК також повідомив, що суд не має в своєму розпорядженні ніякої інформації щодо того, чи встиг уряд реалізувати якісь положення скасованої КС постанови.

«Такої інформації немає, що якісь положення постанови були реалізовані», - сказав П.ТКАЧУК.