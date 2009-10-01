Відбудуться громадські слухання щодо дотримання МВС прав людини

Завтра, 2 жовтня 2009 року, о 10.00 в Українському домі Києва за участю міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА відбудуться Громадські слухання щодо дотримання прав людини в діяльності міліції.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, за результатами слухань заплановано прес-конференцію Ю.ЛУЦЕНКА.

Акредитація представників ЗМІ на захід здійснюється за тел.: 254-75-18, 254-96-32, 254-75-50.