Відбудуться громадські слухання щодо дотримання МВС прав людини
17:02, 01 жовтня 2009Право
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Завтра, в Українському домі
Завтра, 2 жовтня 2009 року, о 10.00 в Українському домі Києва за участю міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА відбудуться Громадські слухання щодо дотримання прав людини в діяльності міліції.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, за результатами слухань заплановано прес-конференцію Ю.ЛУЦЕНКА.
Акредитація представників ЗМІ на захід здійснюється за тел.: 254-75-18, 254-96-32, 254-75-50.
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