Завтра КС оприлюднить рішення у справі про право на правову допомогу

У вівторок, 6 жовтня, Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 30 вересня рішення у справі за конституційним зверненням громадянина Ігоря ГОЛОВАНЯ щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу).

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, автор звернення у контексті положень статті 59 Конституції просить роз’яснити, чи має громадянин право на правову допомогу адвоката під час допиту його як свідка або у разі виклику для надання пояснень до державних органів та чи є це право однією з конституційних гарантій, що надає громадянину можливість вільно обирати своїм представником або захисником у будь-яких державних органах адвоката.

Відмова посадових осіб слідчих органів проводити процесуальні дії зі свідком у присутності його адвоката та у наданні правової допомоги особі під час дачі пояснень в інших державних органах, на думку І.ГОЛОВАНЯ, є обмеженням конституційного права на правову допомогу і може призвести до порушення прав людини і громадянина.

Початок - о 10-й годині.

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