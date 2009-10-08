АМК вимагає кримінальну відповідальність за антиконкуренцію

Антимонопольний комітет України вимагає запровадити кримінальну відповідальність за «найнебезпечніші для суспільства» погоджені антиконкурентні дії. Про це йдеться в розробленому АМК проекті Концептуальних засад удосконалення системи захисту економічної конкуренції, пише тижневик «Коментарі:».

Як відзначає видання, Верховна Рада вже схвалила в першому читанні урядовий законопроект про зміни в Кримінальний кодекс, згідно з яким за антиконкурентні дії можна буде потрапити за ґрати на сім років з наступним позбавленням права займати певні посади протягом трьох років. Одна з можливостей уникнути кримінальної відповідальності - першим донести на колег, що брали участь у змові. Хоча, як пояснив партнер юридичної фірми Astapov Lawyers Олег МАЛЬСЬКИЙ, не зрозуміло, кого саме повинні залучати до кримінальної відповідальності за згадані порушення, - директора підприємства, що порушило антимонопольне законодавство, чи його власника. Не зрозуміло також і те, якої саме інформації про змову буде достатньо, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Крім того, АМК хоче мати статус правоохоронного органа, що дозволить його працівникам одержувати цінні відомості, які доводять наявність порушень конкурентного законодавства. Адже згаданий статус дасть можливість АМК вилучати документи при перевірці компаній, накладати арешт на їхнє майно, проводити обшуки в приміщеннях суб`єктів господарювання й у приватних помешканнях фізичних осіб.

Статус правоохоронного органа вигідний і самим працівникам комітету, на яких у цьому випадку буде поширюватися Закон «Про державний захист працівників суду й правоохоронних органів», що передбачає спеціальні надбавки до зарплати за вислугу років, звання тощо. Крім того, АМК хоче привласнити собі частину функцій органів, що регулюють діяльність природних монополій і контролюють ціни, створити підконтрольні комітету підрозділи практично в кожному відомстві - від Мінагрополітики до СБУ. Не забули антимонопольники згадати й про необхідність збільшити фінансування їхньої структури й підсилити її ресурсну базу.

Як пишуть «Коментарі:», надання комітету статусу правоохоронного органа активно підтримують депутати-«бютівці», зокрема відомий ідеолог Тендерної палати Сергій ОСИКА, що нині працює першим заступником голови економічного комітету парламенту. «Якщо боятися нового правоохоронного органа тільки через те, що діючі органи, м`яко кажучи, трішки корумповані, тоді в них у всіх потрібно відбирати цей статус. Якщо ми не доповнимо наявну адміністративну відповідальність для підприємств за антиконкурентні дії ще й кримінальною відповідальністю для тих, хто їх робить безпосередньо, ми ніколи не зможемо ефективно боротися з порушеннями», -- пояснив він свою позицію.

Проти розширення повноважень Антимонопольного комітету виступають великі компанії, що працюють на найбільш проблемних (з точки зору АМКУ) ринках.

Тижневик відзначає, що, швидше за все, після президентських виборів комітет може стати ласим шматком для розрахунку нового Президента України зі спонсорами, а одержавши повноваження правоохоронного органа, - стане ще одним інструментом для втихомирення непокірливого бізнесу.