Українці, що проживають за кордоном, мають право на пенсію

Конституційний Суд України визнав неконституційним право Пенсійного фонду України і судів припиняти пенсійне забезпечення громадян України на час їх проживання за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було оприлюднено КС сьогодні за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції положень пункту 2 частини 1 статті 49, 2-го речення ст. 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року №1058-IV.

У своєму поданні ВСУ порушив питання про визнання неконституційним положень закону щодо припинення виплати пенсії пенсіонерам на час постійного проживання за кордоном у разі якщо Україна не уклала з відповідною державою міжнародний договір з питань пенсійного забезпечення, і якщо згода на обов’язковість такого договору не надана Верховною Радою України.

Дослідивши матеріали справи КС вирішив визнати такими, що не відповідають Конституції положення пункту 2 частини 1 статті 49, 2-го речення ст. 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року №1058-IV.

Крім того, за рішенням КС положення закону України про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення КС цього рішення.

Водночас, КС звертає увагу Верховної Ради на необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень інших законів, які регламентують виплату пенсій пенсіонерам, які постійно проживають у державах, з котрими Україною не укладено відповідних договорів, а також на необхідність прийняття закону про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними.

Рішення КС є обов’язковим до виконання на території України, остаточним, і не може бути оскаржене.