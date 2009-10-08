СП сумнівається щодо легітимності актів КМУ

У Головній службі зв‘язків з Кабінетом міністрів і Верховною Радою Секретаріату Президента заявляють, що «авансовий» спосіб прийняття рішень урядом ставить під сумнів легітимність актів Кабінету міністрів України.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

“Останнє засідання Кабінету міністрів засвідчило тенденцію фактичного нівелювання уряду як конституційного колегіального органу. Уряд зробив наступний крок за межі процедур, визначених Регламентом КМУ та законодавством. Тепер члени Кабміну голосують «авансом», тобто за нормативні акти, тексти яких ще не написані. У результаті – прем‘єр-міністр одноосібно вирішуватиме як буде сформована остаточна редакція таких актів”, - говориться в повідомленні.

Саме таким чином, зазначили у Головній службі зв‘язків з КМУ і ВР, уряд нібито схвалив законопроект про скасування ринкового збору, хоча розданий на засіданні 7 жовтня текст не був підтриманий. Натомість керівникам Мінфіну і Держкомпідприємництва (жоден з яких не є членом КМУ) доручено підготувати нову редакцію законопроекту, за яку «авансом» примусили проголосувати членів КМУ. Відтак, зазначили в Головній службі, Юлія ТИМОШЕНКО прозвітувала ЗМІ, що уряд свою роботу щодо полегшення життя малого бізнесу виконав і вимагає від ВРУ ухвалити цей (насправді неіснуючий!) законопроект «вже до кінця поточного тижня».

“Саме таким чином було «протиснуте» рішення уряду і на першій частині засідання, яка традиційно була покликана створити ілюзію турботи прем‘єр-міністра про певну категорію виборців. Цього разу уваги удостоїлися працівники морських портів, масштаб наобіцяного яким перевищив раніше обіцяні «золоті гори» вчителям, бібліотекарям, листоношам, лісникам та іншим, кого запрошували на попередні засідання КМУ. Водночас представлений членам Кабміну пакет проектів рішень по морегосподарському комплексу, який всупереч регламенту КМУ не був поданий на погодження відповідним міністерствам і відомствам, викликав серйозні зауваження з боку низки міністрів. Неухвалення урядових актів означало б провал шоу для ЗМІ, тому Ю.ТИМОШЕНКО ініціювала: голосуємо зараз пакетом всі 36 рішень, остаточна редакція яких зараз невідома і має бути сформована Мінтрансом за участі керівництва портів, а опісля - погоджена прем‘єром. Відтак Ю.ТИМОШЕНКО прозвітувала на прес-конференції про ухвалення «фундаментального пакету, пакету справжніх реформ» на підтримку портового господарства України. Насправді, ніхто з членів КМУ не зможе пояснити, як виглядає остаточна редакція такого пакету, оскільки її не існує”, - повідомили У Головній службі зв‘язків з Кабінетом міністрів і Верховною Радою СП.

“Саме таким «авансовим» способом, на їх переконання, уряд ухвалив і рішення щодо суперчутливого питання розрахунків підприємств теплоенергетики за природний газ. Щодо винесених на засідання проектів рішень позиції профільних міністрів виявилися діаметрально протилежними. Замість проведення обговорення по суті цієї проблеми та ухвалення колегіального рішення, прем‘єр перевернула процедуру розгляду «з ніг на голову»: провела голосування за рішення, зміст яких має бути сформований наступного дня на засіданні урядового комітету. Неважко спрогнозувати, що зрештою, все буде вирішуватися у кабінеті прем‘єр-міністра”.

Як наголосили у Головній службі зв’язків з КМУ і ВР, “такий «авансовий» спосіб прийняття рішень КМУ окрім того, що дає можливість створювати ілюзію активної роботи уряду ТИМОШЕНКО, підриває легітимність таких нормативних актів. Адже фактично надає прем‘єр-міністру право одноосібно приймати рішення щодо остаточної редакції актів КМУ, тобто ухвалювати їх, що суперечить Закону «Про Кабінет міністрів України», який визначає, що уряд є колегіальним органом і приймає рішення виключно на своїх засіданнях”.