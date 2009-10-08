Вища рада юстиції використовується у політичних цілях

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО розділяє думку Президента Віктора ЮЩЕНКА про необхідність роз’яснення Конституційним Судом можливості того, щоб народні депутати були одночасно членами Вищої ради юстиції (ВРЮ).

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції, коментуючи подання глави держави до КС щодо конституційності обіймання посад членів ВРЮ особами, які є одночасно народними депутатами, В.ОНОПЕНКО зазначив, що ”Вища рада юстиції є надзвичайно політизованим органом”.

”Подання Президента, чи повинні бути там депутати, заслуговує на увагу”, - сказав він.

Голова ВСУ наголосив на необхідності змінити закон про ВРЮ, щоб цей орган не був настільки політизованим, оскільки ”якщо треба знищити суддю, він знищується за декілька днів”.

В.ОНОПЕНКО переконаний, що Вища рада юстиції використовується в політичних цілях.