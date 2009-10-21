Екс-офіцера СБУ, якого шукали 4 роки, звільнили з-під варти

Генеральна прокуратура України звільнила з-під варти на підписку про невиїзд колишнього офіцера СБУ Валентина КРИЖАНІВСЬКОГО, якій звинувачується у зловживанні службовим становищем і вимаганні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

За інформацією ГПУ, таке рішення 13 жовтня приняв слідчій прокуратури з особливо важливих справ, адже 2-місячний термін перебування В.КРИЖАНІВСЬКОГО під вартою сплинув, а сенсу подовжувати його не було, "оскільки звинувачений плідно співпрацює зі слідством".

Як повідомляв УНІАН, В.КРИЖАНІВСЬКИЙ звинувачується у використанні підроблених документів з метою реалізації цирконію та гафнію, конфіскованих в рамках розслідування іншої кримінальної справи, що призвело до недоотримання державним бюджетом України значних коштів. Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем» та ч. 4 ст. 189 «Вимагання» Кримінального кодексу України.

В.КРИЖАНІВСЬКИЙ майже чотири роки перебував у розшуку.

26 серпня 2009 року він прийшов до Генпрокуратури разом зі своїм адвокатом, де і був затриманий.

Печерський районний суд Києва 28 серпня за поданням Генпрокуратури обрав міру запобіжного заходу В.КРИЖАНІВСЬКОГО - тримання під вартою.