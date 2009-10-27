Розкрито таємницю пострілів по вікнах редакції газети «Експрес»?

У Львові 24 жовтня було затримано підозрюваного у скоєні пострілів по редакції газети «Експрес».

Як повідомив УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК, затриманий 21-річний львів‘янин зізнався, що він має пневматичну гвинтівку і час від часу полюбляє стріляти по птахах заради розваг. Оскільки він мешкає у будинку навпроти газети, то припускає, що випадково міг поцілити і у редакційне вікно.

Як розповів речник обласного управління внутрішніх справ, у помешканні чоловіка, яке знаходиться на 4-му поверсі будинку на вулиці Володимира Великого, 5, напроти приміщення газети «Експрес» (будинок знаходиться на відстані 35 метрів від редакції), було виявлено та вилучено пневматичну рушницю російського виробництва ІЖ-38с («Байкал») калібру 4.5 мм та 207 свинцевих кульок до неї.

«Проведеною експертизою встановлено, що по текстурі та калібру кульки відповідають тим, які були вилучені під час огляду пошкодженого вікна в редакції газети. Зараз проводяться всі необхідні дії для проведення слідчого експерименту», - повідомив Д.ХАРЧУК.

За його словами, чоловік розповів, що пневматичну рушницю йому п‘ять років тому подарував батько для професійних занять стрільбою, якою він займається з 2004 року в тирі одного з технікумів Львова.

«Чоловік сказав, що зрідка відпрацьовує навички у стрільбі по деревах та птахах з вікна помешкання. Про те, що кульки влучили в редакцію, - йому нічого не відомо. Він запевняє, що до редакції газети не має жодних ворожих настроїв і тим паче не мав намірів стріляти по редакції», - поінформував Д.ХАРЧУК.

Він також зазначив, що чоловік судимостей не має.

На даний час кримінальної справи не порушено, проводяться слідчі дії.

Як повідомлялося, львівська газета "Експрес" на своєму офіційному сайті 22 жовтня опублікувала заяву, у якій ідеться, що “робочi кабiнети журналiстiв "Експресу" вже втретє обстрілюють. Востаннє - 6 жовтня.

Редакція газети виступила з заявою, в якій вимагає знайти і притягнути до відповідальності організаторів і виконавців збройних нападів на журналістів видання.

23 жовтня начальник ГУ МВС України у Львівській області Василь ПІСНИЙ заявив, що правоохоронці розглядають кілька версій, не виключаючи хуліганських дій, а також проводиться перевірка щодо того, що постріли могли бути і з середини приміщення.