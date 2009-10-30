Держземкадастр вимагає «липові» платні довідки для приватизації землі?

Народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир СТРЕТОВИЧ вимагає від Державного земельного кадастру припинити практику зобов’язувати громадян при приватизації земельної ділянки надавати платну довідку про те, що вони раніше не реалізували своє право на приватизацію.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

”Ми почали розбиратися і виявили, що ця довідка абсолютно ”липова” і не потрібна для приватизації земельної ділянки. Найцікавіше, що вона видається саме тим центром, куди звертається громадянин. Іншими словами, за мою роботу, яку я повинен робити в силу своїх повноважень, ви мені ще й платіть”, - сказав В.СТРЕТОВИЧ.

За його словами, наразі встановлено, що такого роду довідки від громадян вимагають у 17-ти областях України, і їх вартість коливається від 168 до 203 грн.

”Зараз ми подали запити до СБУ, Генеральної прокуратури перевірити, на який рахунок ці гроші перераховують, що за цим стоїть, чим керувалися чиновники? Одна справа, коли вони йшли в бюджет. А може, вони йшли на спеціальний рахунок? Ми ще звернулися з вимогами до Державного земельного кадастру зупинити це зухвальство”, - зазначив В.СТРЕТОВИЧ.

Разом з цим депутат пообіцяв організувати по всій країні повернення громадянам цих грошей. ”Будемо спонукати ДЗК повернути їх добровільно. Якщо Державний земельний кадастр на це не погодиться, звернемось до суду і будемо вимагати, щоб адміністративний суд виніс рішення про скасування такої нормативної вимоги і на підставі цього - повернення грошей громадянам”, - зауважив В.СТРЕТОВИЧ. При цьому він нагадав, що відповідно до чинного законодавства, ”людина має право приватизувати безплатно в межах приватизації свою земельну ділянку”.

У свою чергу присутній на прес-конференції експерт з земельноправових відносин Юрій ПОТИКУН поінформував, що за даними, отриманими із 14 регіонів, впродовж минулого та нинішнього років такі довідки отримали 132 тис. громадян. ”Ми порахували - це приблизно 16 млн. грн. Під час перевірки ми виявили, що Держкомзем знає про це порушення і мовчить. Прокуратура де хоче працює, виносить приписи, а решта зовсім не реагує”, - наголосив він.