Темпи просування росіян на сході Запоріжжя і Дніпропетровщини залишаються найвищими серед усіх ділянок фронту.

Російські окупанти мають просування на сході Запорізької області, де зокрема змогли взяти під свій контроль село Успенівка. Про це повідомляє моніторинговиий проект DeepState.

Успенівка розташована на північ від важливого райцентра Гуляйполе. На цій же ділінці фронту росіяни також просунулися поблизу населених пунктів Злагода, Солодке та Охотниче.

Відео дня

Крім того повідомляється, що ворог просунувся поблизу населеного пункту Степова Новоселівка, що на схід від Куп'янська у Харківські області.

Проблеми на сході Запоріжжя і Дніпропетровщини

Як писав УНІАН, українські військові та аналітики неодноразово повідомляли, що найбільш проблемною ділянкою фронту є не Покровськ, до якого прикута основна увага, а схід Запорізької і Дніпропетровської областей. Там загарбники мають найбільші темпи просування серед усіх напрямків фронту.

Зокрема проект DeepState підрахував, що у жовтні в районі Новопавлівки-Гуляйполя відбулося лише 16% від усієї кількості боїв на фронті, але разом з тим на цю ділянку припадає аж 69% територій, окупованих росіянами протягом місяця.

