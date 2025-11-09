Також відомо, що оборонний бюджет Бельгії зріс до 2% ВВП.

У Бельгії підлітки отримали листи із закликом приєднатися до Збройних сил країни. Про це написав міністр оборони Тео Франкен.

Зазначається, що Міноборони країни надіслало 149 тисяч листів 17-річним бельгійцям, аби вони йшли на добровільну військову службу.

У "Мілітарному" додали, що рекрутингова кампанія розпочалася на тлі планів уряду створити другу моторизовану бригаду та відродити Сухопутні війська як окремий рід військ.

"Це стало можливим завдяки збільшенню оборонних витрат і підготовці до ухвалення оновленого Стратегічного бачення та закону про військове фінансування", - зауважили у матеріалі.

За новими планами, оборонний бюджет Бельгії зріс до 2% ВВП, що має зміцнити армію в умовах погіршення безпекової ситуації у Європі.

"Одним із ключових напрямів реформ є реорганізація Сухопутного компонента в повноцінні Сухопутні війська. Як зазначають у Міноборони, нова назва відображає посилення боєготовності, модернізацію та швидке зростання оборонного сектору. Втім, за формальним створенням другої бригади стоїть низка організаційних труднощів", - пише "Мілітарний".

Зазначається, що моторизовану бригаду з базуванням у Марш-ан-Фаменн мають намір розділити на 7-му та 1-шу бригади, тоді як штаб останньої буде розміщено у Бург-Леопольді.

Станом на 2023 рік Збройні сили Бельгії складали близько 25 тисяч активних військових. Серед них Сухопутний компонент налічував близько 10 тисяч осіб, Повітряний компонент - 4 900, Військово-морський компонент - 1 200, Медичний компонент - 4900. Також у резерві перебувало приблизно 6 400 осіб.

Бельгія та Україна - останні новини

Як писав УНІАН, в жовтні Бельгія підтвердила передачу всіх обіцяних винищувачів F-16 для України. Зазначається, що передача відбудеться після підготовки пілотів та проходження технічних процедур.

"F-16 дійсно потраплять до вашої країни, але ми ще не підтвердили їхню готовність до використання. Потрібно пройти навчання, і це займе місяць. Тому коли літаки прибувають, це не означає, що вони одразу відправляються в Україну", - повідомив тоді міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

Також стало відомо, що Бельгія підтримує передачу російських активів Україні, але є нюанс. Як наголосив посол Бельгії в Україні Люк Якобс, питання використання заморожених російських активів складне і не має простого рішення, яке б гарантувало безпеку для всіх сторін.

"Ми не опозиція, але ми звертаємо увагу на те, що використання російських активів має бути юридично бездоганним і не створювати ризиків для фінансової системи ЄС. Ми не повинні завдати більше болю собі, ніж агресору", - зауважив він.

