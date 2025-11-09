Українців закликали економно споживати електроенергію, коли вона доступна.

У більшості регіонів України завтра, 10 листопада, будуть вимушено застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, повідомили у пресслужбі "Укренерго".

Зазначається, що 10 листопада з 00:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень світла обсягом від 2 до 4 черг. Також у цей самий час діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися", - додали в "Укренерго".

Також українців закликали економно споживати електроенергію, коли вона доступна.

Одна з останніх атак РФ була дуже важкою для української енергетики

Раніше перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов заявив, що атака Росії в ніч на 8 листопада стала однією з найважчих для українського енергетичного сектора за весь час повномасштабної війни. Він поділився, що ворог завдавав масованого удару балістичними ракетами, які надзвичайно складно збивати.

Некрасов зазначив, що найскладніша ситуація з енергопостачанням після удару була в Харківській, Сумській та Полтавській областях. У цих регіонах діяли графіки погодинних відключень світла до трьох черг одночасно.

