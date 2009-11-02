На Київщині затримали голову селільради Вишгородського району

У Київській області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили голову однієї з селищних рад Вишгородського району, котрий вимагав та отримав 11 тисяч доларів хабара від жителя райцентру, який за дорученням представляє інтереси трьох місцевих жителів, за надання останнім в оренду трьох земельних ділянок, загальною площею 0,55 га .

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, хабарника затримано. Прокуратурою області за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) КК України.