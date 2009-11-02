На Київщині затримали голову селільради Вишгородського району
14:33, 02 листопада 2009Право
0 0
За вимагання хабара
У Київській області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили голову однієї з селищних рад Вишгородського району, котрий вимагав та отримав 11 тисяч доларів хабара від жителя райцентру, який за дорученням представляє інтереси трьох місцевих жителів, за надання останнім в оренду трьох земельних ділянок, загальною площею 0,55 га .
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, хабарника затримано. Прокуратурою області за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) КК України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter