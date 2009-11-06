На Одещині викрито суддю, «подарувала» 6 га землі

В Одеській області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили суддю Господарського суду, котра безпідставно визнала за товариством з обмеженою відповідальністю право власності на земельну ділянку загальною площею шість гектарів, яка належить Одеській міськраді.

У результаті цих дій територіальній громаді міста Одеси завдано збитки на суму 6,6 мільйона гривень, повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 375 (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) Кримінального кодексу України.