ВР рекомендує РНБО зайнятися самозахопленнями земель в Криму

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування обставин щодо самовільного захоплення земельних ділянок, незаконного будівництва в Сімферополі житлових, офісних і розважальних центрів, а також бездіяльності правоохоронних органів рекомендує винести розгляд цієї проблеми на засідання Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомив голова ТСК Василь КИСЕЛЬОВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Він зазначив, що за результатами розслідування вчора комісія затвердила звіт, який було поширено серед депутатів Верховної Ради.

«Одним із пунктів рішення, яке ми пропонуємо прийняти Верховній Раді, буде звернення до Президента України, щоб РНБО розглянула ситуацію в Криму і конкретно в Сімферополі», - сказав голова ТСК.

За його словами, в ході розслідування комісія виявила 11 об`єктів незаконного будівництва в Сімферополі, зокрема, три торгово-офісні центри, стадіон «Локомотив», супермаркет «Фуршет», ресторан «Прага», ринок «Лабіринт», багатоквартирний будинок, дві автозаправні станції.

«У центрі Сімферополя на центральній вулиці Карла Маркса без дозволу абсолютно незаконно захоплюються земельні ділянки і будуються без дозволу архітектурної інспекції 5-6-7-поверхові архітектурні споруди. У парку імені Гагаріна на вул. Толстого захопили близько гектара землі і будують розважальний центр, півтора поверхи споруди вже звели», - додав В.КИСЕЛЬОВ.

Як зазначив секретар тимчасової слідчої комісії ВР Валерій БАРАНОВ, головна причина самовільного захоплення земель і незаконного будівництва полягає у відсутності в Сімферополі генерального плану забудови міста, а також у неефективній системі управління містом.

«Сьогодні в Криму має місце дуже серйозне зрощення влади, якою керують кримінальні авторитети в Криму і конкретно в Сімферополі, з силовиками, зокрема, бездіяльність органів внутрішніх справ, які щось намагаються робити, але стикаються з протестами прокуратури, яка повертає всі підготовлені справи для порушення кримінальних справ назад... Все це прикривається судами», - додав В.КИСЕЛЬОВ.

Він уточнив, що суди узаконюють злочини, своїми постановами примушуючи БТІ ставити на облік самовільно побудовані й не прийняті в експлуатацію об`єкти.

На думку голови ТСК, якщо неможливо знести незаконно побудовані об`єкти, необхідно через суди зобов`язати замовників будівництва виплатити державі 50% їх вартості.

В.КИСЕЛЬОВ розраховує, що розгляд звіту комісії в парламенті відбудеться наступного тижня.

Довідка УНІАН. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування обставин щодо самовільного захоплення земельних ділянок, незаконного будівництва в Сімферополі житлових, офісних і розважальних центрів, а також бездіяльності правоохоронних органів була створена рішенням ВР № 1640-VI 9 жовтня ц.р.