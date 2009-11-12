АМК порушив справу за узгоджені дії на оптовому ринку скрапленого газу

Сьогодні Антимонопольний комітет України (АМК) порушив справу проти 7-ми нафтотрейдерів за антиконкурентні узгоджені дії на оптовому ринку скрапленого газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов`язки голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, зокрема справу порушено проти ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.), ВАТ «Укрнафта», ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття», ВАТ «НПК «Галичина», ТОВ «ТНК BP Комерс”, ЗАТ “ЛИНИК” (Лисичанский НПЗ, Луганська обл.).

Як зазначив О.МЕЛЬНИЧЕНКО, впродовж жовтня й початку листопада відбулося різке зростання цін на скраплений газ, який використовується як моторне пальне, особливо у великому опті.

Зокрема, за його словами, на останніх аукціонах із продажу скрапленого газу ціна на це пальне зросла на 72% - до 8 тис. грн. за тонну, при цьому світові ціни зросли всього на 12%, що за курсом Нацбанку в перерахунку становить трохи більше ніж 5 тис. грн. за тонну.

«Це призвело до зростання цін у роздробі на 60%. На сьогодні попередній аналіз Антимонопольного комітету свідчить про відсутність об`єктивних причин для зростання цін», - сказав О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Також він зазначив, що АМК дав доручення своїм регіональним відділенням оперативно здійснити перевірку на роздрібному ринку торгівлі скрапленим газом.

О.МЕЛЬНИЧЕНКО також звернувся до суб`єктів, проти яких порушено справу, з тим, що необхідно знизити ціни до економічно обгрунтованого рівня, й це буде враховано при ухваленні рішень по суті.

Як повідомляв УНІАН, середня ціна реалізації скрапленого газу 6 листопада на комерційному аукціоні №403 на Українській аграрній біржі (УАБ) збільшилася на 4,6% порівняно з попереднім аукціоном №402 від 3 листопада (7686,9 грн. за тонну) – до 8039,6 грн. за тонну.

На думку експертів, підвищення цін на скраплений газ, який використовується як моторне пальне, викликано дефіцитом цього пального на ринку. Дефіцит, у свою чергу, викликаний зменшенням вироблення на Одеському НПЗ, а також обмеженими пропозиціями вільного продажу ресурсу з боку інших виробників скрапленого газу.