Начальник Цивільної оборони Севастополя...підвищив комунальні тарифи

Окружний адміністративний суд Севастополя відхилив позов ряду громадян і Севастопольської міськради до начальника Цивільної оборони, голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергія КУНІЦИНА про визнання незаконним наказу начальника Цивільної оборони №20 від 21 вересня цього року, що наказував введення з 1 листопада цього року нових тарифів на теплопостачання, і з 1 жовтня - нових тарифів на водовідведення і водопостачання (наказ «Про заходи щодо недопущення зриву в роботі житлово-комунального господарства із забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення в осінньо-зимовий період 2009-2010 рр.»).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Севастопольської міської державної адміністрації С.КУНІЦИН. Голова міста заявив: «У позові відмовлено. Поставлено крапку в питанні про правомірність або неправомірність дій голови адміністрації. Тарифи введено в дію, наказ скасовувати ніхто не буде».

У зв`язку з цим С.КУНІЦИН звернувся до жителів міста з рекомендацією «не піддаватися на провокації і не слухати політиків, які «розповідатимуть казки», тому що все це передвиборні вигадки». Як стверджує голова виконавчої влади Севастополя, якби він не підписав цей наказ, «місто сьогодні б замерзало. Нам ніхто не дав би газ, тому що нижче, ніж у Севастополя, в країні ні у кого не було тарифів».

С.КУНІЦИН також запевнив, що адміністрація докладе всіх зусиль, щоб підвищення тарифів не «вдарило» по малозабезпечених шарах населення. За його словами, «у нас сьогодні близько 60 тисяч пільговиків, це люди, які платять 50%, 25%, а то й взагалі звільнені від комунальних платежів (інваліди війни, наприклад). За нашими розрахунками, ще 20 тисяч севастопольців отримають право на субсидії. Треба їх оформляти. Хочу нагадати, що працюючі сім`ї у будь-якому разі не платитимуть за рахунками більше 20% сукупного доходу. А ті що не працюють - більше 15%».

Голова міста закликав городян проявити свідомість і своєчасно сплачувати рахунки за комунальні послуги.