Комітет ВР з правосуддя хоче звільнення голови Окружного адмінсуду Києва

Комітет Верховної Ради з питань правосуддя звернувся до Ради суддів України та Ради суддів адміністративних судів України з рекомендацією звільнити суддю Олега БАЧУНА з посади голови Окружного адміністративного суду міста Києва.

Таке рішення було прийнято на підставі звіту спеціальної робочої групи, створеної при Комітеті для перевірки порушень законодавства суддею О.БАЧУНОМ, повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата від БЮТ Валерія ПИСАРЕНКА, який є членом цього парламентського комітету.

Як заявив В.ПИСАРЕНКО на засіданні Комітету з питань правосуддя, всі оприлюднені ним, а також депутатами Андрієм ПОРТНОВИМ та Святославом ОЛІЙНИКОМ факти протиправної діяльності судді О.БАЧУНА наразі підтверджені органами державної влади.

«За результатами отриманих відповідей від Генеральної прокуратури України до голови Вищого адміністративного суду та Ради суддів адміністративних судів України були надіслані офіційні підтвердження фактів використання чартерних літаків головою Окружного адміністративного суду Києва Олегом БАЧУНОМ», - йдеться у звіті спеціальної робочої групи.

За словами В.ПИСАРЕНКА, сам О.БАЧУН продовжує заперечувати, що здійснював перельоти за кордон та по Україні чартерними літаками.

В.ПИСАРЕНКО також поінформував, що робоча група двічі направляла офіційні звернення до судді з проханням надати відомості про задекларовані доходи і двічі звернення депутатів залишилися без відповіді.

«Згідно з вимогами Кодексу професійної етики судді, затвердженої V з’їздом суддів України 2002 року, суддя повинен завжди поводитися так, щоб зміцнювати віру громадян у чесність, незалежність та справедливість суду, а приватне життя судді має зміцнювати авторитет судді у суспільстві. Своїми діями Олег Бачун ставить під сумнів неупередженість судді при прийнятті судових рішень та виконанні покладених на нього адміністративних обов’язків», - таку заяву у своєму звіті зробила робоча група.

Як пояснив ПИСАРЕНКО, згідно основних принципів незалежності судових органів, схвалених резолюціями Генеральної асамблеї ООН, судді можуть бути звільнені з причин поведінки, невідповідної до посади, яку вони займають.