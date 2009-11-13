В Чернівецькій області утворено новий відділ РАЦС

Міністерство юстиції України збільшило в Чернівецькій області кількість відділів реєстрації актів цивільного стану громадян (РАЦС). Наказом Міністра юстиції Миколи Оніщука в Новодністровську Сокирянського району Чернівецької області утворено самостійний відділ РАЦС при міському управлінні юстиції.

Рішення про створення РАЦС ухвалено у зв’язку з віднесенням міста Новодністровськ до категорії міст обласного значення та утворенням Новодністровського міського управління юстиції Чернівецької області.

До утворення нового відділу РАЦС, в Чернівецькій області діяли відділи реєстрації актів цивільного стану в містах Чернівці, Вижниця, Герца, Заставна, Кіцмань, Новоселиця, Сокиряни, Сторожинець, Хотин та селищах міського типу Глибока, Кельменці, Путила.