Доказів щодо Лозінського та інших фігурантів справи немає

Третя заміна складу слідчої групи у кримінальній справі про вбивство жителя Кіровоградської області Валерія Олійника свідчить про відсутність доказів у причетності до цього колишніх народного депутата від БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, начальника Голованівського райвіділу міліції Михайла КОВАЛЬСЬКОГО та районного прокурора Євгена ГОРБЕНКА.

Таке переконання сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловив адвокат дружини М.КОВАЛЬСЬКОГО Світлани Олександр МАРТИНОВСЬКИЙ.

”Протягом чотирьох місяців eже третя група слідчих працює працює у справі... П’ять місяців триває слідство. І це свідчить про те, що у слідства не зібрано доказів винності ЛОЗІНСЬКОГО, КОВАЛЬСЬКОГО, ГОРБЕНКА”, - сказав адвокат. За його словами, таким чином, можна вважати, що ”слідством обрано шлях не встановлення істини у справі, а приведення справи до вже озвученої версії (вини В.ЛОЗІНСЬКОГО та інших, хто з ним був під час загибелі В.Олійника - УНІАН)”.

Крім того, за словами О.МАРТИНОВСЬКОГО, якби докази були зібрані, то матеріали справи, зокрема, стосовно М.КОВАЛЬСЬКОГО уже були б передані до суду. Він сказав, що не пов’язує ”затягування слідства” з відсутністю основного підозрюваного - В.ЛОЗІНСЬКОГО.

Водночас О.МАРТИНОВСЬКИЙ висловив переконання, що слідчі прокуратури навмистно не допустили його до захисту М.КОВАЛЬСЬКОГО, хоча той офіційно про це просив.

За словами адвоката, 17 листопада М.КОВАЛЬСЬКИЙ відповідно, до норм Кримінально-процесуального кодексу, подав заяву про те, що ”він бажає аби я, адвокат МАРТИНОВСЬКИЙ, приступив до його захисту у справі”.

”Виконуючи це доручення, я прибув 20 листjпада до слідчого управління Генпрокуратури для отримання дозволу на побачення з КОВАЛЬСЬКИМ. І тепер, увага, найцікавіше: слідчий пред’являє мені заяву КОВАЛЬСЬКОГО від 20 листопада, яку він нібито написав слідчому через день після того, як подав заяву з проханням допустити мене у кримінальну справу як його захисника, в якій КОВАЛЬСЬКИЙ просить не допускати мене у справу, оскільки він передумав і вже не бажає, аби я був його адвокатом”, - сказав О.МАРТИНОВСЬКИЙ.

За його словами, у цій самій заяві М.КОВАЛЬСЬКИЙ начебто також відмовився від своїх попередніх адвокатів і ”висловив бажання не запрошувати нових, а захищати свої інтереси самостійно”.

”Це, на мій погляд, означає одне: на КОВАЛЬСЬКОГО чиниться тиск, його права порушені. Я не здивуюся, якщо КОВАЛЬСЬКИЙ без адвоката знову дасть якісь свідчення, що він може там наговорити, що з’являться якісь нові ”подробиці”, які тільки нашкодять обэєктивному розслідуванню справи”, - припустив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь в Кіровоградській області в результаті сутички з народним депутатом В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Є.ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції М.КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель 1954 року народження В.Олійник.

За цим фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого).

3 липня Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень – у відповідь на звернення Генпрокуратури щодо надання дозволу на притягнення його до кримінальної відповідальності.

6 липня Печерський райсуд Києва обрав М.КОВАЛЬСЬКОМУ та Є.ГОРБЕНКУ міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наступного дня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКОГО було оголошено в міжнародний розшук.