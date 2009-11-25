Лавринович роз’яснює Тимошенко, що порядок реєстрації ліків

Київ. 25 листопада. УНІАН. Спрощена процедура реєстрації вакцин в Україні є у сфері компетенції Кабінету міністрів, що регламентується чинним законодавством вже 14-й рік.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ, коментуючи заяви прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо її ініціативи запропонувати Верховній Раді України спростити цей механізм, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-спікера.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, такі дії керівника уряду він розцінює «як складову політичної кампанії, яка немає нічого спільного з реальним розв’язанням тих питань, які стають об’єктами маніпуляцій».

На думку політика, «прем’єр-міністра могли проінформувати про те, що в Україні вже 14-й рік діє Закон України про лікарські засоби, який всі ці проблеми вирішив 13 років тому».

При цьому перший віце-спікер зауважив, що «в цьому законі зазначено те, що питання реєстрації лікарських засобів, так само, як і весь порядок цієї процедури, здійснюється національним Міністерством охорони здоров’я».

Також О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що відповідно до закону, «у випадках епідеміологічного захворювання, за окремим рішенням Міністерства охорони здоров’я дозволяється ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів із зарубіжних країн».

Водночас О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив: «Законом про лікарські засоби регламентується, що порядок створення спеціальних загальнодержавних запасів лікарських засобів, а саме: скільки їх потрібно і яким чином завозити, - це повноваження є виключно у Кабінету міністрів України».

«Подібні заяви Юлії ТИМОШЕНКО є наслідком або незнання законів, або приводом для інформаційної кампанії, яка супроводжує виборчі змагання кандидата в Президенти Юлії ТИМОШЕНКО», - констатував перший віце-спікер.