Нейрохірург Слюсарчук заявляє, що у нього вкрали 2 терабайти пам'яті

Відомий український нейрохірург, який володіє унікальними здібностями із запам’ятовування інформації, професор Андрій СЛЮСАРЧУК заявляє про викрадення його наукових розробок.

Про це А.СЛЮСАРЧУК повідомив в інтерв’ю УНІАН.

За його словами, це сталося минулого четверга, 3 грудня. Зловмисники проникли до його помешкання у Львові й забрали з комп’ютера накопичувач пам’яті об’ємом 2 терабайти.

“Були викрадені результати п’ятнадцяти років моєї пекельної роботи. Наукові матеріали стосувалися дослідження мозку, роботи з пам’яттю, розвитку нейронауки. Там містилися мої гіпотези, коментарі, які можуть зробити виклик сучасній науці. Вони не були надруковані, ще тривав процес їх узагальнення. Практично, зникло все”, - сказав А.СЛЮСАРЧУК.

При цьому професор зазначив, інші цінні речі злодії не взяли.

У зв’язку з цим вчений висловив припущення, що за цією крадіжкою можуть стояти силові структури, зокрема, й іноземних держав.

“Я є відомим нейровченим. Я працюю з такими технологіями, бажання отримати які є у багатьох держав. Ця крадіжка є великою втратою не лише для мене, але й для країни”, - зауважив професор.

А.СЛЮСАРЧУК також заявив, що відчуває навмисне створення навколо себе несприятливих умов та намагання паралізувати його діяльність.

Крім того, професор повідомив, що на даному етапі хід розслідування цієї події міліцією є не дуже успішним. “Вони кажуть, що зачіпок не мають”, - констатував вчений.