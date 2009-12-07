ВАСУ рекомендовано розглянути доцільність перебування Бачуна на посаді

Рада суддів адміністративних судів України рекомендувала голові Вищого адміністративного суду Києва Олександру ПАСЕНЮКУ розглянути доцільність перебування Олега БАЧУНА на посаді голови Окружного адміністративного суду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні Ради в Києві.

Водночас Рада суддів адмінсудів взяла до уваги інформацію самого О.БАЧУНА з приводу звинувачень на його адресу у зловживаннях. Зокрема, суддя зауважив, що не може щось повідомити Раді, не маючи у своєму розпорядженні результатів перевірки.

Виступаючи на засіданні Ради, голова Окружного адмінсуду м. Києва запевнив, що добровільно складе повноваження, якщо будь-яка інформація про начебто його зловживання підтвердиться. «Якщо якісь відомості підтвердяться, у мене достатньо честі, щоб скласти повноваження не лише голови адміністративного суду, а й судді», - сказав О.БАЧУН.

Відповідаючи на запитання членів Ради, він сказав, що сьогодні, як і раніше, продовжує відправляти правосуддя і виконувати функції з організації роботи суду. Разом з тим суддя висловив жаль з приводу того, що 80% робочого часу у нього припадають «на зустрічі з правоохоронними органами». За його словами, він дає пояснення прикордонним органам, СБУ, МВС і вже 7 разів побував у Генеральній прокуратурі.

При цьому О.БАЧУН повідомив, що він вже направив кілька позовів до Оболонського і Дніпровського райсудів Києва з приводу звинувачень на його адресу з боку народних депутатів у зловживаннях.

Рада суддів адміністративних судів України на прохання О.БАЧУНА вирішила перенести на пізніший термін інформацію про організацію роботи Окружного адмінсуду м. Києва.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада ц. р. Комітет Верховної Ради з питань правосуддя звернувся до Ради суддів України та Ради суддів адміністративних судів України з рекомендацією звільнити суддю О.БАЧУНА з посади голови Окружного адміністративного суду міста Києва.

За словами народного депутата від БЮТ Валерія ПИСАРЕНКА, який є членом цього парламентського комітету, «за результатами отриманих відповідей від Генеральної прокуратури України до голови Вищого адміністративного суду та Ради суддів адміністративних судів України були надіслані офіційні підтвердження фактів використання чартерних літаків головою Окружного адміністративного суду Києва Олегом БАЧУНОМ». За словами В.ПИСАРЕНКА, сам О.БАЧУН продовжує заперечувати, що здійснював перельоти за кордон та по Україні чартерними літаками.