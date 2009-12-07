Оштрафовано компанію, що підняла під час епідемії ціни на лимони
На 100 тис. грн.
Антимонопольний комітет України оштрафував компанію «Геракл» на 100 тис. грн. за антиконкурентні дії на оптовому ринку торгівлі цитрусовими.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов`язки голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО сьогодні журналістам у Києві.
За його словами, компанія поставляла оптові партії лимонів, і в період епідемії грипу необгрунтовано збільшила ціни на дану продукцію.
«У п`ятницю, 4 грудня, Антимонопольний комітет оштрафував компанію «Геракл» на 100 тис. грн. і покарав її за збільшення ціни», - сказав О.МЕЛЬНИЧЕНКО.
При цьому він зазначив, що в лічені дні дана компанія знизила ціни, що стало пом`якшувальним чинником при ухваленні рішення про накладення суми штрафу на компанію.
Також О.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що на сьогодні комітет продовжує розслідування справ по 8 торговим мережам за порушенні антиконкурентного законодавства на ринках торгівлі лимонами, часнику та цибулі.
Голова АМК також зазначив, що рішення у цих справах буде ухвалено в грудні-січні 2010 р.
Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України почав розгляд дев`яти справ проти торгових мереж і оптових постачальників за антиконкурентні дії на ринках торгівлі лимонами, часником і цибулею. Про це повідомив О.МЕЛЬНИЧЕНКО 19 листопада на прес-конференції в Києві
Раніше АМК порушив справу за фактом необгрунтованого підвищення цін на території України на часник, цибулю та лимони. Крім того, комітет також почав співпрацю з супермаркетами у цій справі.