70 аптечних мереж покарано за порушення конкуренції

Антимонопольний комітет України притягнув до відповідальності 70 аптечних мереж за порушення антиконкурентного законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов`язки голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО сьогодні журналістам у Києві.

За його словами, дані аптечні мережі охоплюють від 2 до 300-400 аптек.

При цьому О.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що комітетом накладено штрафи на суму понад 0,5 млн. грн.

«Крім того, ми добилися, що ціни на препарати протигрипозної групи знизилися ще до початку розслідування», - сказав він.

О.МЕЛЬНИЧЕНКО повідомив, що загалом після початку епідемії грипу в Україні АМК порушив 94 справи на ринках торгівлі лимонами, часником, цибулею та протигрипозними медикаментами.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України порушив 72 справи в 26 регіонах України проти учасників фармацевтичного ринку з початку епідемії ГРВІ та грипу. Про це повідомив 10 листопада в ході Українського фармацевтичного форуму в.о. голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

За його словами, справи порушено не лише проти аптек, але й проти управлінь охорони здоров`я, місцевих органів влади.

О.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що з початку епідемії, маючи підвищений попит, деякі учасники фармринку завищували ціни на медпрепарати.

Зокрема, деякі аптеки Сумської області завищували ціни на захисні маски в 1,5 раза, в Івано-Франківській області – в 3,2 раза. Ціну оксолінової мазі в деяких аптеках Житомирської області було збільшено в 2,1 раза, Івано-Франківської – в 2,3 раза.

Крім того, ще в шести областях було зафіксовано зростання цін на препарати протигрипозної групи на більш ніж 30%.

11 листопада прес-служба АМК повідомляла, що з початку загострення епідемії грипу органи Антимонопольного комітету завершили в Україні близько 200 перевірок учасників фармацевтичного ринку – тих суб`єктів, які фактично диктують ціни на ліки та медичні засоби.