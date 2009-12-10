Зварювальник, засуджений за вибух у Євпаторії, просить амністії

Електрогазозварювальник – один із трьох обвинувачених у справі про вибух у п`ятиповерховому багатоквартирному будинку в Євпаторії в 2008 році, засуджений до восьми років в`язниці, просить апеляційний суд виправдання за двома статтями й амністії.

Про це повідомив по телефону кореспонденту УНІАН Олег АНТОНЯН, захисник зварювальника.

Комунальника звинувачено за трьома статтями: вбивство через необережність, необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, необережне знищення майна, що призвело до важких пошкоджень або загибелі людей.

«Просимо виправдати за двома статтями – 119 і 128 – й застосувати до нього закон про амністію», - повідомив О.АНТОНЯН.

«Стаття 196 – ненавмисне знищення чужого майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людей, охоплює весь склад злочину й додаткової кваліфікації не потребує. За цією статтею він підпадав би під амністію», - додав адвокат.

Апеляції направили також решта обвинувачених: начальник комунального підприємства й майстер. Якби вони звинувачувалися лише за однією статтею - 367 (службова халатність) - то підпадали б під амністію, зазначив О.АНТОНЯН.

Він заявляє про «штучне обтяження провини» трьох комунальників. «Тут замовлення політичного режиму: повинні бути суворі покарання», – вважає захисник.

«Величезні сумніви в тому, що вони винні, що це газ взагалі вибухнув», – сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, вибух у будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії прогримів 24 грудня 2008 року. В результаті вибуху й часткового руйнування п`ятиповерхівки загинули 27 осіб. У підвалі будинку зберігалися балони з газом.

У травні 2009 року прокуратура направила до суду матеріали розслідування.

У середині листопада Сімферопольський райсуд погодився з версією слідства про вибух газу й призначив начальнику й майстру за порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою, службову халатність покарання у вигляді 6-ти й 7-ми років позбавлення волі, зварювальника звинуватив за трьома статтями й засудив до 8-ми років ув’язнення.