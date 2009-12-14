Для затримання у Конго українських моряків не було підстав?

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО зазначає, що для затримання в Конго українських моряків - членів екіпажу судна Island of Luck не було жодних підстав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції.

«Не було надано жодної об’єктивної підстави для того, щоб затримувати наших моряків», - сказав він.

За словами П.ПОРОШЕНКА, Україна вимагає, щоб українських моряків до засідання суду у справі звільнили, доставили на судно, а також щоб були забезпечені рівні можливості й умови для всіх членів екіпажу судна.

Крім того, П.ПОРОШЕНКО під час розмови з міністром закордонних справ Конго домовився про переведення моряків у цивілізовані умови утримання.

За словами П.ПОРОШЕНКА, його запевнили, що проводиться інтенсивна підготовка до проведення судового засідання.

«Нам було обіцяно, що наші вимоги будуть розглянуті й по них буде прийнято до 18 грудня об’єктивне рішення», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, судно Island of Luck з 20 жовтня утримується у конголезькому порту Матаді. Капітан і двоє членів екіпажу – громадяни України - перебувають у в`язниці за звинуваченням у тому, що вони нібито викинули за борт кількох пасажирів, у яких не було квитків, один з них потонув. Із 23 членів екіпажу 15 - українці, 4 - громадяни РФ, по одному з Індії та Гани, 2 - з М`янми.