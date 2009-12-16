Суд не дозволив віддати в оренду частину Лівадійського парку

Вищий господарський суд України визнав незаконним рішення про передачу комерсантам в оренду строком на 50 років 0,6 гектара території Лівадійського парку - пам`ятника садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення в Криму.

«Суд погодився з доводами прокуратури і залишив в силі ухвалу, якою визнано незаконним рішення Лівадійської селищної ради», - йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби прокуратури Криму.

Касаційна інстанція підтвердила доводи наглядового відомства про те, що місцева рада перевищила повноваження, розпоряджаючись землями парку-пам`ятника.