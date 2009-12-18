СБУ перевірятиме документи про освіту своїх держслужбовців

СБУ перевірятиме документи про освіту державних службовців, які переводяться на роботу в службу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам в Києві заявив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Згідно з законом, ми держслужбовців раніше не перевіряли, якщо переводили до себе на службу. Тепер підписаний такий наказ, і додаткова перевірка буде», - сказав він, пояснивши, що відомство перевірятиме всі документи і дані, які надаватиме держслужбовець , влаштовуючись на роботу в СБУ.

«Будуть перевірятися документи про освіту ще раз через Головдержслужбу або через учбові заклади», - зазначив голова СБУ.

Довідка УНІАН. Нещодавно в центрі скандалу, що розгорівся у зв`язку із сумнівами щодо достовірності диплома про вищу освіту, опинився Андрій КИСЛИНСЬКИЙ, який обіймав посаду заступника голови СБУ.

12 жовтня міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК обнародував результати роботи комісії, згідно з якими А.КИСЛИНСЬКИЙ не навчався на історичному факультеті Київського національного університету ім. Шевченка.

13 жовтня голова СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО вніс Президентові України подання про звільнення А.КИСЛИНСЬКОГО з посади заступника голови СБУ, яке Віктор ЮЩЕНКО задовольнив.

МВС порушило кримінальну справу проти А.КИСЛИНСЬКОГО за ч. 1 та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, використання підроблених документів), й таким чином наразі А.КИСЛИНСЬКИЙ має процесуальний статус «підозрюваний».