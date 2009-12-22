Міліція має наказ стріляти, якщо дзюдоїст-вбивця чинитиме опір

Міліціонерам дано наказ застосовувати зброю, якщо під час затримання чемпіон України з дзюдо Євген СОТНИКОВ, який застрелив 18-річного запорожця, спробує чинити хоча б найменший опір.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив начальник Головного управління МВС України в Запорізькій області Віктор ОЛЬХОВСЬКИЙ.

"Я офіційно заявляю і хочу, щоб він (Є.СОТНИКОВ - УНІАН) мою позицію знав: єдиний вихід для нього - прийти самому і написати явку з повинною. Жодних інших варіантів бути не може. Враховуючи його зухвалість, той факт, що він озброєний, і його психічну адекватність, що викликає сумнів, я дав наказ своїм співробітникам: за будь-якою спробою чинити опір - стріляти на ураження", - сказав В.ОЛЬХОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня близько 20.30 надійшло повідомлення, що в одному з кафе в Заводському районі Запоріжжя знайдено мертвим 18-річного молодого чоловіка, причиною смерті якого стало кульове поранення в голову: відомий український спортсмен Є.СОТНИКОВ застрелив молоду людину за те, що той відмовився з ним випивати. За кілька хвилин до вбивства він так само спробував (з тієї самої причини) застрелити 16-річного відвідувача кафе, але пістолет дав осічку.

Довідка УНІАН. Є.СОТНИКОВ народився 20 листопада 1980 р. у Запоріжжі. Закінчив Запорізький державний університет. Заслужений майстер спорту. Виступаючи у ваговій категорії понад 100 кг, посів третє місце на чемпіонаті світу з дзюдо в 2003 р. Напередодні Олімпіади-2004 року був дискваліфікований. Бронзовий призер чемпіонату Європи 2008 року. Одружений, має сина. Судимий за завдання тілесних ушкоджень (у 2007 р. у Запоріжжі вистрілив у ногу чоловіку, який нібито напав на нього). У листопаді 2008 р. був оголошений запорізькою міліцією в розшук після того, як під час святкування дня народження в одному з кафе в Запоріжжі, не поділивши щось зі своїм знайомим, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, вдарив його ножем. Поранення виявилося не смертельним, але достатньо серйозним для того, щоб міліція кваліфікувала діяння спортсмена, як "завдання тяжких тілесних ушкоджень". Згодом кримінальну справу за даним фактом було закрито у зв`язку з тим, що потерпілий забрав заяву і офіційно відмовився від будь-яких претензій до того, хто його поранив. Цього року Є.СОТНИКОВ, який з 28 листопада 2008 року по 21 липня 2009 року розшукувався міліцією за завдання ножового поранення землякові, переміг на чемпіонаті України з дзюдо серед чоловіків у ваговій категорії понад 100 кг.