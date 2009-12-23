Митники пропонують створити в Україні систему гарантування

Державна митна служба України розробила проект урядової постанови, якою пропонується створити в Україні систему гарантування дотримання режиму тимчасового ввезення, аналогічну тій, що існує в Європейському Союзі.

Проект постанови оприлюднено на офіційному сайті Держмитслужби.

Згідно з документом, товари (окрім окремих категорій, визначених Конвенцією про тимчасове ввезення) можуть бути тимчасово ввезені за умови надання митним органам відповідної гарантії на суму ввізних податків і зборів. Найпоширенішими видами гарантій в ЄС є карнети (спецкнижки, які замінюють вантажну митну декларацію у разі тимчасового ввезення (вивезення) і транзиту товарів і є гарантією сплати податків і штрафів у разі порушення митних режимів) і фінансові гарантії, зокрема грошова застава.

Проектом також передбачається, що гарантії не потрібні у разі тимчасового ввезення таких товарів, як контейнери, піддони і упаковки, морські і річкові судна, інші плавучі засоби і повітряні судна, які ввозяться з метою ремонту, устаткування і матеріали, призначені нерезидентами для будівництва і ремонту морських і річкових суден, інших плавучих засобів і повітряних суден, що враховує інтереси національних підприємств.

Упровадження в Україні гарантій тимчасового ввезення товарів направлене на запобігання недобросовісному звільненню від сплати ввізних податків (наприклад, коли під виглядом виставкових товарів ввозяться товари для інших цілей) шляхом підвищення відповідальності особи, яка тимчасово ввозить товари.

За інформацією Держмитслужби, в 2008 і у першому півріччі 2009 р. митними органами України порушені справи про порушення митних правил, де предметами правопорушення стало тимчасове ввезення товарів на загальну суму 420,423 млн. грн. Сума застосованих стягнень за вказаними справами становить 284 тис. грн.

На сьогодні Порядком визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, які переміщаються резидентами і нерезидентами через митний кордон України, затвердженим постановою Кабінету міністрів від 23 квітня 2003 р. №584, визначено, що митне оформлення товарів, які переміщаються нерезидентами через митний кордон України на підставі карнетів, здійснюється митним органом, розташованим у пункті пропуску через держкордон. Таке положення ускладнює або робить неможливим митне оформлення певних товарів, які переміщаються по книжкам-карнетам.

До таких товарів відносяться: виставкові товари і товари, призначені для використання під час проведення наукових, культурних, освітніх і інших подібних заходів; товари, які переміщаються в міжнародних поштових і експрес-відправленнях; товари, що ввозяться на митну територію України у складі консолідованих вантажів транспортною (транспортно-експедиційною) організацією – резидентом із використанням митного ліцензійного складу, який належить цій організації.

«Враховуючи викладене, пропонується внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 23 квітня 2003 р. №584, визначивши, що у разі наявності в карнеті блакитних документів на транзит, митне оформлення здійснюється: митним органом, у зоні розташування місця проведення заходу - для виставкових товарів і товарів, призначених для використання під час проведення наукових, культурних, освітніх і інших подібних заходів; митним органом, у зоні діяльності якого розташований митний ліцензійний склад, – для товарів, які ввозяться на митну територію України у складі консолідованих вантажів транспортною (транспортно-експедиційною) організацією – резидентом із використанням митного ліцензійного складу, який належить цій організації», - сказано в проекті постанови.