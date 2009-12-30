Президент заветував продовження мораторію на продаж сільгоспземлі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застосував право вето до закону, який продовжував мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 січня 2012 року.

Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідно до частини другої статті 94 Конституції України, В.ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями Закон «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок» для повторного розгляду Верховною Радою.

Одночасно Президент направив подання щодо цього закону до Конституційного Суду.

Як повідомлялось, 22 грудня Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України» (щодо терміну на продаж земельних ділянок).

Даним законом продовжено термін заборони внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств до 1 січня 2012 року.

Також документом установлюється, що купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб, а також купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб запроваджується з 1 січня 2012 року за умови набрання чинності законами України про Державний земельний кадастр та про ринок земель, визначивши особливості обігу земель державної та комунальної власності і земель товарного сільськогосподарського виробництва.

Даним законом передбачено, що навіть у разі ухвалення законів про Державний земельний кадастр та про ринок земель продаж землі буде заборонено до 1 січня 2012 року.