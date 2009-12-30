ЦВК продовжить судитися з Тимошенко

Центральна виборча комісія оскаржить рішення Київського апеляційного адміністративного суду, яким було скасовано попередження, винесене ЦВК кандидату у президенти, прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО щодо використання державних посадовців та службового транспорту під час агітації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

За його словами, текст апеляційної скарги зараз готується ЦВК, і вона буде подана сьогодні чи завтра, тому що термін апеляційного оскарження спливає 30 грудня.

ЦВК мотивує оскарження рішення суду тим, що рішення комісії є законним і прийнято на основі повного та всебічного дослідження матеріалів, які викладені у скарзі кандидата на пост Президента України Василя ПРОТИВСІХ.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня ЦВК оголосила Ю.ТИМОШЕНКО попередження за залучення до виборчої агітації підлеглих, службового транспорту та інших ресурсів. Центрвиборчком визнав дії Ю.ТИМОШЕНКО з ведення передвиборчої агітації під час робочої поїздки до Чернігова 17 грудня неправомірними.

Попередження було винесено за скаргою кандидата у президенти В.ПРОТИВСІХ, у якій він зазначав, що поїздка Ю.ТИМОШЕНКО була офіційною і виключала проведення передвиборчої агітації. Але, за його словами, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО зустрічалася з виборцями і вела агітацію проти кандидата у президенти В.ПРОТИВСІХ.