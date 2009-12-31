У МВС стверджують, що автомобіль кримського депутата збив пішохода
Депутат це заперечує
Автомобіль «Мерседес», яким, як стверджує міліція, керував водій депутата Верховної Ради Криму Миколи КОТЛЯРЕВСЬКОГО, травмував пішохода.
Як передає кореспондент УНІАН, у повідомленні прес-служби Головного управління МВС України в Криму говориться, що аварія сталася в другій половині дня 29 грудня на 115-му кілометрі автодороги Красноперекопськ-Сімферополь.
«32-річний водій Миколи КОТЛЯРЕВСЬКОГО, керуючи автомобілем «Мерседес», що належить депутатові, скоїв наїзд на пішохода. 45-річний житель села Білоглинка Сімферопольського району одержав серйозні тілесні ушкодження. У потерпілого діагностовано: відкритий перелом правої гомілки, закрита черепномозкова травма, струс головного мозку», - говориться в повідомленні прес-служби міліції.
«За попередніми даними, винуватцем ДТП є водій автомобіля, який скоїв наїзд на людину на освітленому пішохідному переході», - заявляють у Кримському управлінні МВС.
Ця аварія є в зведенні ДАІ автономії. Державтоінспекція не робить висновків про винність учасників дорожнього руху. «Водій скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину зліва направо по ходу руху автомобіля», - говориться у зведенні ДАІ. Також зазначається, що пішохід був у стані алкогольного сп`яніння.
Сам депутат заявив, що автомобіль належить його батьку, а за кермом машини був водій. «Згідно з тієї інформації, яку я маю у своєму розпорядженні, водій невинний. У момент ДТП, як зафіксували міліція і «швидка допомога», постраждалий пішохід був сильно п`яний, удар був бічним, внаслідок чого пошкоджено лише дзеркало бічного виду автомобіля. Окрім цього, швидкість руху транспортного засобу не була перевищена», - сказав М.КОТЛЯРЕВСЬКИЙ у коментарі «Кримському інформаційному агентству».
Він заявив, що пізніше на місці події з`явилися представники УБОЗ. Як стверджує депутат, вони забрали водія і безуспішно намагалися «домовитися». Зокрема, наполягали, щоб він дав свідчення, що за кермом у момент ДТП перебував парламентарій. «Вони знайшли підтвердження того, що у момент ДТП за кермом перебував водій, а не я, чим були сильно розчаровані», - сказав депутат.
Крім того, співробітники УБОЗ, заявив М.КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, зажадали від нього приїхати і дати пояснення з приводу ДТП. «Хоча до неї причетний не я, а водій», – обурився М.КОТЛЯРЕВСЬКИЙ.
Крім цього, за словами парламентарія, правоохоронці зажадали зняти відбитки його пальців, у машині без дозволу провели обшук, вилучили гроші, папери, відеокамеру. «Я категорично відмовився давати відбитки, м`яко їх послав і вийшов, вказавши на те, що це не функції УБОЗ розслідувати ДТП. Це є перевищенням їх повноважень», – сказав М.КОТЛЯРЕВСЬКИЙ.