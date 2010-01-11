За фактами порушення виборчого законодавства вже порушено кримінальні справи

За фактами порушення виборчого законодавства вже порушено 20 кримінальних справ.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Так, з 19 жовтня 2009 року до 11 січня 2010 року під час проведення передвиборчої кампанії з виборів Президента України до органів внутрішніх справ із 24 регіонів надійшло 154 повідомлення про події.

Серед таких подій найбільше зафіксовано хуліганських проявів - 67, фактів виявлення агітаційних матеріалів, надрукованих з порушенням законодавства – 27. Із заявлених порушень вагому частку становлять крадіжки, пограбування, розбійні напади - 21. Також задокументовано вісім випадків втрати (крадіжки) печатки, вісім повідомлень про підкуп виборців. Сталося п’ять пожеж та підпалів, три випадки незаконної агітаційної діяльності, три - пошкодження майна, поінформували в ДЗГ.

Внаслідок проведених перевірок за зібраними матеріалами порушено 20 кримінальних справ. З них 11 - за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України; 5 - за ст. 185 (крадіжка); 3 - за ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна); 1 - за ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток).

Також стосовно 44 осіб складено адміністративні матеріали, зокрема, за ст. 189-2 (порушення правил виготовлення та порядку обліку і зберігання печаток та штампів, а так само виготовлення, ввезення, реалізація та використання самонабірних печаток), 212-13 (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) КУпАП.

Для розгляду за належністю направлено сім матеріалів до прокуратури та один - до територіальних виборчих округів (комісій). Також винесено 48 постанов про відмову в порушенні кримінальної справи. За рештою матеріалів рішення не прийнято, проводяться перевірки.