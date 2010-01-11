Тимошенко оскаржила у ВАСУ рішення щодо голосування виборців вдома

Кандидат на пост Президента України, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО 10 січня оскаржила у Вищому адміністративному суді України рішення Київського апеляційного адміністративного суду щодо можливості виборців голосувати вдома без надання підтверджуючих документів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам уповноважений представник кандидата на пост Президента Ю.ТИМОШЕНКО у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу Володимир ПИЛИПЕНКО.

За його словами, суд повинен протягом двох днів розглянути скаргу Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня ЦВК ухвалила рішення, згідно з яким для голосування за межами виборчої дільниці виборець не повинен надавати документ, який підтверджує, що він не може пересуватися самостійно. За це рішення проголосували 8 членів ЦВК, 4 – «проти» і двоє утрималися.

5 січня Ю.ТИМОШЕНКО заявила про намір звернутися до суду з вимогою скасувати це рішення Центральної виборчої комісії.

9 січня член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ повідомив, що Київський апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову Ю.ТИМОШЕНКО.