У Запоріжжі порушено кримінальну справу за фактом підкупу виборців

Запоріжжя. 12 січня. УНІАН. Прокуратура Ленінського району Запоріжжя порушила кримінальну справу за фактом перешкоджання здійсненню громадянами виборчого права шляхом підкупу.

Як повідомили УНІАН у керівництві прокуратури Запорізької області, підставою для порушення кримінальної справи за ч.1 ст.157 Кримінального кодексу України стало «виявлення факту оформлення безплатної передплати на запорізьку щоденну газету в агітпалатці БЮТ, встановленій на території Ленінського району міста».

«Кримінальна справа порушена за фактом. Особа жінки, що безпосередньо здійснювала безплатну передплату, встановлюється», - повідомили в прокуратурі.

Довідка УНІАН. Ч.1 ст.157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права шляхом насильства, погроз, підкупу, обману) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.