Суд продовжив арешт підозрюваного в педофілії ректора

Суд продовжив ще на 4 місяці арешт усуненого з посади ректора Київської державної академії водного транспорту ім. П.Сагайдачного Василя МИХАЙЛОВА, підозрюваного в педофілії.

Про це повідомляє газета ”Сегодня”.

”Мій підзахисний дуже засмучений через це. Я як адвокат як і раніше вважаю, що причиною скандалу є політика, а те, що МИХАЙЛОВУ продовжили арешт, то це може говорити про те, що в слідства немає доказів його провини”, - цитує газета слова адвоката заарештованого Володимира ЯКІМОВА.

За його словами, чергове засідання відбудеться в квітні.

Як повідомляв УНІАН, В.МИХАЙЛОВА було затримано на початку листопада 2009 року в аеропорту ”Бориспіль”. За інформацією ГУБОЗ, його підозрюють у створенні банди, яка розбещувала дітей.

12 листопада 2009 року Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про обрання для нього запобіжного заходу у вигляді арешту.