Представники Тимошенко бойкотуватимуть розгляд власної апеляції

Представники кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО у Центральній виборчій комісії та в судах не братимуть участі у розгляді апеляційної скарги щодо голосування вдома, яке відбудеться сьогодні о 17.30.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, таке рішення, пов’язано з махінаціями, які сьогодні відбуваються при розписуванні цієї справи. Зокрема, зазначають у БЮТ, в адміністративних судах фактично не діє закон (який набрав чинності 1 січня 2010 року) про автоматизовану систему розподілу справ між суддями. Управління суддями залишилось в ручному режимі.

У БЮТ стверджують, що тільки за сьогодні склад суду по цій справі був двічі змінений у таємному режимі, і підібрані судді, які системно приймають рішення на користь однієї з політичних сил.

“Саме ці судді протягом останнього часу отримали державні нагороди від Президента України. З огляду на це представники Юлії ТИМОШЕНКО не братимуть участі у цьому фарсі. Представники Юлії ТИМОШЕНКО у судах також розглядають питання про доцільність у подальшому брати участь у подібних засіданнях”, - зазначається в повідомленні.

Прес-служба БЮТ також уповноважена заявити, що Блок Юлії Тимошенко одразу після виборів планує видати збірку рішень судів, пов’язаних з виборами, для того, щоб поінформувати суспільство про подвійні стандарти адміністративного правосуддя.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня ЦВК ухвалила рішення, згідно з яким для голосування за межами виборчої дільниці виборець не повинен надавати документ, який підтверджує, що він не може пересуватися самостійно. За це рішення проголосували 8 членів ЦВК, 4 – «проти» і двоє утрималися.

5 січня Ю.ТИМОШЕНКО заявила про намір звернутися до суду з вимогою скасувати це рішення Центральної виборчої комісії.

9 січня член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ повідомив, що Київський апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову Ю.ТИМОШЕНКО.

10 січня Ю.ТИМОШЕНКО оскаржила у Вищому адміністративному суді України рішення Київського апеляційного адмінсуду.