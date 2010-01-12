Правоохоронці розслідують вирубку дерев біля метро «Дарниця»

Партія Зелених України ПЗУ взяла під контроль розслідування інциденту з вирубкою близько 100 хвойних дерев біля станції метро «Дарниця» у Києві в переддень Різдва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПЗУ, партія надіслала листи у відповідні інстанції, аби встановити усі подробиці інциденту з вирубкою дерев.

«Ми впевнені, що ті дерева, які вдалося відстояти, залишаться неушкодженими. Ми підтримуємо ініціативну групу жителів Дніпровського району і будемо контролювати ситуацію», - зазначила голова секретаріату ПЗУ Лариса ШЕВЧУК.

За її словами, триває з’ясування обставин цього інциденту. Ситуацією також зацікавилася природоохоронна прокуратура.

У ПЗУ зазначають, що тривогу забили жителі району, що живуть поблизу місця вирубки. Спочатку люди не панікували, вважаючи, що це працівники «Київзеленбуду» рубають сухостій, але напередодні Святвечора роботи активізувались. Невідомі під прикриттям документів, які нібито дають їм право проводити вирубку, знищували столітні сосни, й основним аргументом було те, що територія на якій ростуть дерева - приватна.

Про інцидент у ПЗУ дізналися з телефонного дзвінка від місцевих жителів. «Ми оперативно зреагували, виїхали на місце події. Сюди ж прибула знімальна група програми «Зелена варта», викликали міліцію. Вирубку 100-літніх сосен вдалось припинити», - повідомила Л.ШЕВЧУК.

За її інформацією, міліція затримала осіб, що проводили вирубку, до з’ясування обставин.