В головному суді на виборах Президента загубили гербову печатку

Перший заступник голови Вищого адміністративного суду Микола Сірош заявляє, що гербову печатку цього суду було втрачено.

Про це сказано в оголошенні, надрукованому в газеті "Урядовий кур`єр".

Відповідно до оголошення, печатка визнається недійсною, передають Українські новни.

Як повідомлялося, 21 грудня 2009 президія Вищого адмінсуду, а 24 грудня й Конференція суддів адміністративних судів поклали виконання обов`язків голови суду на колишнього голову цього суду Александа Пасенюка, термін повноважень якого на цій посаді минув 22 грудня.

25 грудня Рада суддів скасувала ці рішення, визнавши при цьому законними дії Сіроша, який призначив себе в.о. голови цього суду.

Апарат Вищого адмінсуду й міністр юстиції Микола Оніщук вважають повноважним головою суду Пасенюка.

Вищий адмінсуд є головним судом під час оскарження справ, пов`язаних з виборами до органів державної влади.